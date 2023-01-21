خبراء ينفون وجود أدلة دامغة على إمداد بيونغ يانغ مجموعة "فاغنر" بالأسلحة

قال خبيران في الولايات المتحدة وسيئول إن الصور التي عرضها المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، لا تثبت صحة المزاعم التي تفيد بإقدام بيونغ يانغ على تزويد مجموعة "فاغنر" بالأسلحة.

وقال مؤسس الهيكل التحليلي NK News الذي ينشر أخبارا عن كوريا الشمالية، تشاد أوكارول، تعليقا على سؤال لوكالة نوفوستي حول صحة الصور وما أشيع عنها: "لا يمكننا تأكيد ذلك.. لقد رأينا الصور. وليس هناك ما يسمى بأدلة دامغة تؤكد صحة ما تقوله الولايات المتحدة".

وأضاف أوكارول أن البيانات التي تظهر في صورة كيربي "لا تخبرنا بأي شيء.. إنها لا تظهر تحميل الأسلحة والقذائف. إنها تعرض فقط صورا لعربات الواغن في كوريا الشمالية والعربات الروسية في كوريا الشمالية. لذلك أعتقد أن الجميع سيكونون سعداء لرؤية المزيد من الأدلة التفصيلية".

بدوره، قال أحد الخبراء في شؤون كوريا الشمالية في الولايات المتحدة لوكالة نوفوستي أنه في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2022، تم تسليم ثلاث شحنات بالسكك الحديدية من روسيا إلى كوريا الشمالية. وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية، كانت هذه خيولا وشحنات أدوية وطعاما.

وأضاف: "تم نشر صور الأقمار الصناعية المقابلة للعربات في المحطات الحدودية. اليوم نتحدث فقط عن صورة للعربات، وليس عن تحميل أسلحة. وكانت هناك صور للعربات من قبل، فهي ليست دليلا على أن شيئا ما (من أسلحة) تم تحميلها".

ووفقا له، فإن نقل الأسلحة ينظم بشكل صارم وفقا لقواعد السكك الحديدية الروسية والكورية الشمالية، و"يجب أن يكون هناك مفتشون، ويجب أن تكون هناك عربات خاصة، وليس أكشاك للخيول". وأضاف "لذلك كل هذا مشكوك فيه وليس هناك دليل".

ولفت الخبير إلى أنه "من الواضح أن خبراء الأمم المتحدة سينظرون في هذا الأمر، ولكن حتى الآن ، بناء على ما نشره البيت الأبيض، لا يوجد شيء جديد".

بالإضافة إلى ذلك، أشار الخبير إلى أن الصور التي قدمها كيربي تظهر عربات مغطاة لا تتناسب معها الحاويات. وأضاف "الحاويات يتم تحميلها على منصات وليس في عربات".

المصدر: نوفوستي