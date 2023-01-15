دونيتسك: بمساعدة الأمريكيين تحاول أوكرانيا تشكيل سرية هاوتزر لتعويض ما فقدته

قال مصدر عسكري في دونيتسك، إن قيام واشنطن بتسليم كييف 18 مدفع هاوتزر ذاتية الحركة و 18 شاحنة، يدل على محاولة لتشكيل سرية من هذه المدافع لتعويض ما دمر منها

في 6 يناير، أعلنت السلطات الأمريكية عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمبلغ يزيد عن 3 مليارات دولار، وتتضمن هذه الحزمة مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك 18 مدفع هاوتزر ذاتية الدفع من عيار 155 مم و 18 شاحنة.

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر: "العدد بحد ذاته يثير الانتباه، ويدل على أن الحديث يدور عن تشكيل سرية من هذه المدافع، من الصفر. هذا يعني، أنه تم تدمير بعض هذه السرايا، أو حتى العديد منها، لدرجة أنه بات من الأسهل حلها من الناحية التنظيمية وتشكيل سرية جديدة وتزويدها بالعتاد العسكري بشكل كامل".

وتابع المصدر: "توريد هذه المدافع بات ضروريا، على الأغلب، من أجل تعويض ما تم تدميره منها بالضربات المدفعية – الصاروخية الروسية".

وفقا لتقديرات البنتاغون، خصصت الولايات المتحدة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، أكثر من 24.2 مليار دولار كمساعدات عسكرية لسلطات كييف.

المصدر: تاس