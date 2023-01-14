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سياسي أمريكي يطالب بإقالة بايدن من منصبه "لارتكابه جرائم حرب"

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سياسي أمريكي يطالب بإقالة بايدن من منصبه
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دعا السياسي الديمقراطي الأمريكي، جيفري يانغ، المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، إلى إقالة الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

وقال يانغ في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "أعتقد أنه يجب محاكمة جو بايدن على الفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق وما إلى ذلك. وأيضا محاكمته ضد استمرار شن حرب غير قانونية بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".

كما أعرب عن رأيه بأنه بدون استثناء، أصبح جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ عام 1945 مجرمي حرب.

في سياق متصل انتقد الاقتصادي الأمريكي، ريتشارد وولف، الساسة والخبراء الغربيين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لقيامهم بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا بشكل متعمد، وذلك عن طريق تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة والدعم المالي.

المصدر: نوفوستي

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