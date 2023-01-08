خبير اقتصادي: بايدن وزيلينسكي لا يعترفان بخسائر أوكرانيا الهائلة

صرح الاقتصادي الأمريكي، ريتشارد وولف أن الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمريكي جو بايدن لا يعترفان بالخسائر الفادحة للجانب الأوكراني.

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وكتب وولف في صفحته على "تويتر": "يقول كيفن مكارثي إنه سيحارب "مهما تطلب الأمر". ويقول زيلينسكي وبايدن نفس الشيء. ولا يعترف أحد منهم بالتكاليف والخسائر الضخمة التي تسببها قراراتهم على الآخرين. كلهم يتهمون الآخرين لا غير".

وانتقد الساسة والخبراء الغربيون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لقيامهم بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا بشكل متعمد وذلك عن طريق تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة والدعم المالي.

من جهتها حذرت روسيا من أن توريدات الأسلحة من الدول الغربية ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية في الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي