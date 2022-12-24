إعلام عبري: قائمة سوداء سرية للمثليين في إسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية أن حزب "نعوم" اليميني قام بتجميع قائمة سوداء لعشرات الإسرائيليين المثليين العاملين بمجال الأخبار أو صناعة الترفيه، وأخرى من النساء "اليساريات المتطرفات".

وبحسب الإعلام العبري، فإن الأفراد المدرجين في القائمة يمثلون، من وجهة نظر الفصيل اليميني المناهض للمثليين، جزءا من "فريق سري" في حرب خفية شنت باسم المساواة بين الجنسين وحريات مجتمع الميم، إذ يعتبر "نعوم" أنه حزب مناهض بشدة لمجتمع الميم، وقد حصل على مقعد برلماني منفرد في الانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر الماضي، وأبرم صفقة مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لدعم حكومته المقبلة.

ومن المقرر أن يكلف زعيمها، آفي ماعوز، بحماية "الهوية القومية اليهودية" لإسرائيل في الحكومة القادمة.

وأوضحت "واينت" أن الغرض من تجميع القائمة لا يزال غير واضح تماما.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جميع الشخصيات الإعلامية المدرجة في القائمة هم من المثليين بشكل علني، دون الكشف عن أسمائهم، وبالتالي ليس هناك من مسألة "نزاهة" أي فرد مغلق.

المصدر: "I24"