نتنياهو: حقوق المثليين لن يتم المساس بها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل لن تخضع لقوانين التلمود"، موضحا أن "حقوق المثليين لن يتم المساس بها".

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وجاءت تصريحات نتنياهو في مقابلة مع الصحفية الأمريكية باري فايس نشرها موقع "كومون سنس"، ردا على سؤال حول مخاوف الولايات المتحدة من انضمام عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير وعناصر راديكالية أخرى إلى حكومته المقبلة، وفق ما ذكرت القناة "13" العبرية.

وأضاف نتنياهو: "لقد سمعت كثيرًا في السابق، هذه التوقعات القاتمة، ولم يتحقق أي منها..لقد حافظت دائما على الطابع الديمقراطي لإسرائيل وتقاليدها..في دولة إسرائيل، سيسود القانون وأنا أحكم وفقا للمبادئ التي أؤمن بها".

وضمن نتنياهو كلامه انتقادا للحزب الديمقراطي حيث أشار إلى أنه "بالإمكان القول أن شخصيات راديكالية تسيطر على الحزب أم أن الأمر هناك مختلف، أتساءل".

وحول استضافة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمغني الراب كانييه ويست واليميني المتطرف ومنكر "الهولوكست" نيك فوينتس، علق نتنياهو بالقول إن ترامب كان "مخطئًا".

ودافع نتنياهو عن التغييرات المتوقع إجراؤها من قبل كتلته اليمينية في جهاز القضاء، لافتا إلى أنه يتوجب الحفاظ على التوازن بين السلطات الثلاث للحكومة.

ورأى أن "هذا التوازن قد تضرر بأكثر من مفهوم في أعقاب تنامي القوة القضائية بشكل غير مراقب، وأن التغيير المرتقب هو في الواقع تصحيح، وبمثابة دفاع عن الديمقراطية وليس تدميرا لها".

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف أن "حقوق المثليين لن يتم المساس بها".

المصدر: "I24"