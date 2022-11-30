مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانونا يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء البلاد وبايدن يعلق

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 61 صوتا مقابل 36، قانونا يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء البلاد، في خطوة تقطع الطريق أمام احتمال إصدار حكم يقوض هذا الحق كما فعلت مع الإجهاض.

وفي بيان له، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن فور إقرار النص في مجلس الشيوخ إنه "مع إقرار مجلس الشيوخ اليوم بأصوات من الحزبين قانون احترام الزواج، فإن الولايات المتحدة على وشك أن تعيد التأكيد على حقيقة أساسية: الحب هو الحب، ويجب أن يكون للأمريكيين الحق في الزواج من الشخص الذي يحبونه".

وبإقراره في مجلس الشيوخ، سيعود مشروع القانون مجددا إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو أمر يتوقع حصوله بسرعة، قبل أن يحال إلى الرئيس لتوقيعه ونشره قانونا نافذا.

المصدر: "فرانس برس"