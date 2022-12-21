الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على مرتفعات وخطوط أمامية جديدة في محور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها سيطرت على مرتفعات وخطوط أمامية جديدة في محور دونيتسك، حيث بلغت خسائر العدو هناك نحو 80 قتيلا ودبابة و3 مدرعات خلال يوم.

إقرأ المزيد

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه قتل ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، بينما دمرت غارة جوية روسية خزانا للنفط قرب بلدة أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، كان يستخدم لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود.

وبلغت خسائر العدو على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك) أكثر من 30 قتيلا ودبابة واحدة، وألقى ستة جنود أوكرانيين هناك أسلحتهم واستسلموا.

وخسرت الوحدات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك 50 جنديا بين قتيل وجريح خلال اليوم الماضي.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

تدمير منصة إطلاق ذاتية الدفع تابعة لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز Buk-M1 ورادار لتحديد الأهداف من طراز P-18 في خيرسون

تدمير محطة رادار تابعة لمنظومة الصواريخ الأوكرانية S-300 المضادة للطائرات في دونيتسك

تدمير ثلاثة مدافع أمريكية الصنع من طراز M-777 في خيرسون ودونيتسك

تدمير حظيرتين للأسلحة والمعدات العسكرية أجنبية الصنع في زابوروجيه ودونيتسك

تدمير مستودعين لذخيرة المدفعية في خاركوف وزابوروجيه

تدمير راجمة صواريخ من طراز "غراد" في دونيتسك

إسقاط طائرة أوكرانية من طراز Su-25 ومروحية من طراز Mi-8 في دونيتسك

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 348 طائرة، و187 مروحية، و2691 طائرة بدون طيار، و399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7179 دبابة ومدرعة أخرى، و932 راجمة صواريخ، و3696 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7693 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية