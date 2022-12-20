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الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات ومروحيتين للعدو في أجواء دونيتسك

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الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات ومروحيتين للعدو في أجواء دونيتسك
Sputnik
طائرة "سو-35" روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها دمرت 3 طائرات حربية أوكرانية إضافة إلى مروحيتين في سماء دونيتسك خلال اليوم الماضي.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن مقاتلات تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-"29 قرب بلدتي ستيبانوفو وبيلوزرسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى مروحية من طراز "مي-8" قرب بلدة تيموفييفكا.

 ودمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز  "سو-25" قرب مدينة أوغليدار ومروحية من طراز  "مي-8" قرب قرية سيفيرنيه بدونيتسك أيضا، وذلك إضافة إلى 5 طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

  • مقتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك) والقضاء على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، حيث بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية 50 فردا
  • محور دونيتسك: قتلت القوات الروسية أثناء عملياتها الهجومية المستمرة أكثر من 100 جندي أوكراني
  •  محور جنوب دونيتسك: تدمير نقاط انتشار مؤقت لوحدات اللوائين 61 و 72 الأوكرانيين وتصفية مجموعة تخريب واستطلاع للعدو، لتبلغ خسائر العدو هناك 70 فردا بين قتيل وجريح
  • إصابة مستودع ذخيرة في لوغانسك، و64 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 143 منطقة
  • تدمير محطتي رادار لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الأوكرانية "إس-300" في دونيتسك، تم نقلها إليها من المناطق الوسطى في أوكرانيا، وتدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-36 أمريكي الصنع
  • مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 347 طائرة، و 186 مروحية، و2689 طائرة بدون طيار، و398 منظومة صوايخ مضادة للطائرات، و7168 دبابة ومدرعة أخرى، و931 راجمة صواريخ، و3693 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7674 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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