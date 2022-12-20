الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات ومروحيتين للعدو في أجواء دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها دمرت 3 طائرات حربية أوكرانية إضافة إلى مروحيتين في سماء دونيتسك خلال اليوم الماضي.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن مقاتلات تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-"29 قرب بلدتي ستيبانوفو وبيلوزرسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى مروحية من طراز "مي-8" قرب بلدة تيموفييفكا.

ودمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" قرب مدينة أوغليدار ومروحية من طراز "مي-8" قرب قرية سيفيرنيه بدونيتسك أيضا، وذلك إضافة إلى 5 طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

مقتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك) والقضاء على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، حيث بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية 50 فردا

محور دونيتسك: قتلت القوات الروسية أثناء عملياتها الهجومية المستمرة أكثر من 100 جندي أوكراني

محور جنوب دونيتسك: تدمير نقاط انتشار مؤقت لوحدات اللوائين 61 و 72 الأوكرانيين وتصفية مجموعة تخريب واستطلاع للعدو، لتبلغ خسائر العدو هناك 70 فردا بين قتيل وجريح

إصابة مستودع ذخيرة في لوغانسك، و64 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 143 منطقة

تدمير محطتي رادار لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الأوكرانية "إس-300" في دونيتسك، تم نقلها إليها من المناطق الوسطى في أوكرانيا، وتدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-36 أمريكي الصنع

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 347 طائرة، و 186 مروحية، و2689 طائرة بدون طيار، و398 منظومة صوايخ مضادة للطائرات، و7168 دبابة ومدرعة أخرى، و931 راجمة صواريخ، و3693 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7674 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية