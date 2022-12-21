مصدر: العسكريون الأوكرانيون يفرون من مواقعهم بالقرب من مدينة سوليدار

أعلن ضابط الشرطة بجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن المجندين الأوكرانيين يغادرون مواقعهم بالقرب من مدينة سوليدار التي تشهد حاليا معارك من أجل السيطرة عليها.

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وقال ماروتشكو في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء: "سجلنا في منطقة التجمع السكني سوليدار وقائع هروب العسكريين الأوكرانيين من مواقعهم".

وأضاف: "دون انتظار تشديد الإجراءات بشأن المخالفات التأديبية، بدأ جزء من العسكريين من بين المجندين بالهروب من مواقعهم والاستسلام لهيئات الأمن العسكري".

وأفادت صحيفة "Strana.ua" الأوكرانية، سابقا، بأن البرلمان الأوكراني تبنى قانونا ينص على اختبار العسكريين الأوكرانيين لتناول الكحول والمخدرات أثناء الأحكام العرفية ويشدد العقوبة على رفض تنفيذ الأوامر.

المصدر: نوفوستي