وزير الدفاع البريطاني: نتواصل مع نظرائنا الروس باتنظام لتجنب الحسابات الخاطئة ومخاطر التصعيد

صرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأنه كان على تواصل دائم مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، على نحو منتظم لتجنب الحسابات الخاطئة ومخاطر التصعيد.

جاء ذلك في تقريره أمام البرلمان البريطاني خلال المؤتمر الذي عقده، حول آخر المستجدات على الأزمة الأوكرانية.

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يذكر أن بن والاس أكد لشويغو خلال مكالمة هاتفية في وقت سابق، أن لندن مستعدة للتوسط بين موسكو وكييف لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية.

كما سبق له وصرح، بعدم استبعاده إمكانية تزويد قوات كييف بالصواريخ بعيدة المدى، إلا أنه لفت إلى أن هذا القرار قد يودي بالأزمة إلى منحنى خطير.

المصدر: نوفوستي