وزير الدفاع البريطاني: لندن مستعدة لمساعدة موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، أن سلطات كييف لا تعتزم التصعيد في أوكرانيا، وأن لندن مستعدة للتوسط في حل الأزمة.

ووفقا لمنشور وزارة الدفاع البريطانية على "تويتر": "أكد وزير الدفاع مجددا دعم بريطانيا والمجتمع الدولي لأوكرانيا وتمسكهما بوقف تصعيد هذه الأزمة. يجب على أوكرانيا وروسيا السعي لوقف هذه الحرب، وبريطانيا مستعدة لتقديم المساعدة".

وفي وقت سابق، أجرى شويغو اتصالا هاتفيا مع والاس، وأبلغه قلق روسيا إزاء الاستفزازات المحتملة من قبل كييف التي قد تقدم على تفجير "قنبلة قذرة" في الأراضي الخاضعة لها واتهام روسيا لتأليب المجتمع الدولي عليها، فيما أكد والاس أن أوكرانيا لن تقدم على التصعيد التوترات.

وفي وقت سابق اليوم، اتصل شويغو أيضا بنظيريه في فرنسا وتركيا، ونقل لهما مخاوفه إزاء الاستفزازات المحتملة من كييف، كما بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

المصدر: نوفوستي