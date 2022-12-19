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الدبابات الروسية تفشل هجوم القوات الأوكرانية في منطقة خاركوف

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الدبابات الروسية تفشل هجوم القوات الأوكرانية في منطقة خاركوف
Sputnik
دبابة من طراز "تي-80"، أرشيف
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عرقل طاقم دبابة من طراز "تي-30" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية هجوم القوات الأوكرانية في منطقة خاركوف، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي".

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ونقلت الوكالة عن قائد وحدة دبابة أطلق عليه لقب "فيكينغ": "حاول العدو التمركز وحشد قواته لتنفيذ ضربة من أجل مواصلة الهجوم، وكانت مهمتنا هي منع تمركزه".

وأضاف: "تطلب قوات المشاة التي كانت تواجه العدو بشكل مباشر، نيران المدفعية والدبابات، وبالتالي تتصل بنا وتعطي إحداثيات الهدف فنخرج ونعمل".

المصدر: نوفوستي

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