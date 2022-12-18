"الدوما": منع واشنطن نظام كييف من اغتيال رئيس الأركان الروسي يؤكد ضلوعها في أزمة أوكرانيا

أكد نائب رئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية، أليكسي تشيبا، أن منع واشنطن كييف من محاولة اغتيال رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، يؤكد ضلوعها التام بالنزاع في أوكرانيا.

وقال تشيبا: "هذا يؤكد مرة أخرى البيانات حول التخطيط المسبق وقيادة الولايات المتحدة لجميع تحركات أوكرانيا، حيث قالوا إنهم تدخلوا، ولم يوافقوا، وهذا يعني أن كل شيء تم التحضير له".

وأضاف أن كل هذا يتم بشكل حصري بمشاركة الولايات المتحدة، ويجري بعد ذلك تنفيذه بأيد أوكرانية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "قوات كييف حاولت اغتيال غيراسيموف خلال جولة له تفقد فيها القوات الروسية على الجبهة في أوكرانيا، وأن واشنطن منعت هذه المحاولة تفاديا لتصعيد قد يكون كبيرا مع روسيا".

المصدر: لينتا. رو