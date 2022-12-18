مسؤول أوكراني يؤكد محاولة قوات كييف اغتيال رئيس الأركان الروسي

أكد أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، أن قوات بلاده حاولت تصفية رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف عندما زار منطقة العملية العسكرية الخاصة في الربيع.

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وذكر أريستوفيتش في حوار عبر "يوتيوب" أمس السبت، أن القوات الأوكرانية حاولت استهداف غيراسيموف "في مايو أو أبريل، عندما كان الجنرال الروسي في مدينة إيزيوم".

وقال: "اسمحوا لي أن أكشف عن سر رهيب. كان غيراسيموف في إيزيوم، واستهدفناه".

ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية "ضربت المقر" الذي كان فيه غيراسيموف، لكنه كان قد غادره قبل الضربة بقليل.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن سلطات كييف حاولت قتل غيراسيموف عندما كان على خط الجبهة، دون أن تقدم تواريخ أو معلومات أخرى عن الهجوم.

وأفادت الدفاع الروسية في مطلع يوليو بأن غيراسيموف تفقد سير عمل مجموعة القوات الروسية المشاركة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دون أن تذكر تواريخ أو مواقع جغرافية محددة.

المصدر: RT