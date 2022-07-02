رئيس الأركان الروسي يتفقد عمل القوات المشاركة بالعملية الخاصة في أوكرانيا (فيديو)

قالت وزارة الدفاع الروسية إن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، تفقد سير عمل مجموعة القوات الروسية المشاركة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت: "تفقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، النائب الأول لوزير الدفاع، الجنرال فاليري غيراسيموف، سير عمل القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

واستمع غيراسيموف إلى تقارير المسؤولين والقادة العسكريين بشأن الوضع الحالي والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات الرئيسية في أوكرانيا في مختلف الاتجاهات.

كما أولى غيراسيموف الاهتمام بسير عمل أنظمة التحكم القتالية الآلية في سياق الأعمال القتالية خلال العملية.

المصدر: نوفوستي