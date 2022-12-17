بالفيديو.. زوجة زيلينسكي تفشل في تحطيم الشمبانيا خلال تدشين سفينة حربية

عطّلت زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مراسم تدشين سفينة "هيتمان إيفان مازيبا" الحربية الجديدة، حيث فشلت في تحطيم الشمبانيا عليها، في نذير شؤم على السفينة ومصيرها.

وأقيمت مراسم إطلاق كورفيت "هيتمان إيفان مازيبا" في 2 أكتوبر، لكن اللقطات ظهرت على الشبكة الآن.

ويُظهر التسجيل كيف قطعت حبلا بفأس صغير، وارتطمت زجاجة شمبانيا مربوطة بجانب السفينة، لكنها بقيت سليمة.

ويلاحظ البحارة أن هذا يعد نذير شؤم للغاية بغرق السفينة.

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المصدر: لينتا.رو