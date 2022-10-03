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زوجة زيلينسكي تشارك في مراسم تسلم أوكرانيا سلاحا جديدا من تركيا (صور)

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زوجة زيلينسكي تشارك في مراسم تسلم أوكرانيا سلاحا جديدا من تركيا (صور)
Legion-Media
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شاركت زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مراسم إطلاق "كورفيت مضاد للغواصات" بحضور وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

ونشرت إلينا زيلينسكي تغريدة عبر حسابها في "تويتر" أعربت من خلالها عن شكرها لتركيا لمشاركتها في مراسم إطلاق كورفيت "هيتمان إيفان مازيبا" من نوع Ada (MILGEM)، في تركيا والذي سيستخدم في الأسطول البحري الأوكراني.

المصدر: RT

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