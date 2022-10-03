زوجة زيلينسكي تشارك في مراسم تسلم أوكرانيا سلاحا جديدا من تركيا (صور)

شاركت زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مراسم إطلاق "كورفيت مضاد للغواصات" بحضور وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

ونشرت إلينا زيلينسكي تغريدة عبر حسابها في "تويتر" أعربت من خلالها عن شكرها لتركيا لمشاركتها في مراسم إطلاق كورفيت "هيتمان إيفان مازيبا" من نوع Ada (MILGEM)، في تركيا والذي سيستخدم في الأسطول البحري الأوكراني.

Had the honor of launching the “Hetman Ivan Mazepa” corvette. Its name was chosen in 2021 by the President @ZelenskyyUa. Built in Turkey, it will serve Ukraine and will be the first ship of its kind in our Navy. Wishing fair wind, success and victories only! pic.twitter.com/ioaobCq2eu — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) October 2, 2022

المصدر: RT