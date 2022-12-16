الاتحاد الأوروبي يحظر على الأوروبيين تولي مناصب قيادية في الشركات الحكومية الروسية

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن عقوبات بروكسل الجديدة تمنع على مواطني الاتحاد الأوروبي تولي مناصب عليا في جميع الشركات المملوكة للحكومة الروسية.

وقال المجلس في بيانه: "من الآن فصاعدا، يحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي شغل أي مناصب في الهياكل الإدارية في جميع الكيانات والمنظمات والهياكل القانونية التي تسيطر عليها الدولة الروسية وتوجد فيها".

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بأنها المستفيد الرئيسي الواضح من الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي