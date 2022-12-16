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الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا

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الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا
Legion-Media BENOIT DOPPAGNE/Belga/Sipa USA
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أقر مجلس الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وينص بيان نشره المجلس على إقرار العقوبات التالية:

ـــ إلغاء تراخيص بث وسائل الإعلام الروسية: قناة NTV / NTV - Mir ،Russia-1 ،Ren TV First Channel.

ـــ تجميد أصول بنكين روسيين، ومنع تحويلات بنك التنمية الإقليمي لعموم روسيا.

ـــ إلغاء تجميد الأصول الروسية العائدة للأفراد والشركات العاملة في تجارة الحبوب والأسمدة الروسية.

ـــ توسيع حظر تصدير السلع والتقنيات الأوروبية المستخدمة في صناعة الطيران، بما يشمل محركات الطائرات، وقطع غيار الطائرات المسيرة، التي تستوردها روسيا الاتحادية.

ـــ فرض حظر على الاستثمارات في قطاع التعدين والطاقة في روسيا الاتحادية، وكذلك حظر تقديم الخدمات الاستشارية للشركات الروسية.

ـــ منع مواطني الاتحاد الأوروبي من شغل أي مناصب في الدوائر الحكومية أو المنظمات التي تسيطر عليها الدولة في روسيا.

المصدر: تاس

مونديال قطر

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