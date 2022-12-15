البيت الأبيض: لا نرى إمكانية لإبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

أعلن البيت الأبيض عن عدم وجود إمكانية لإبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، معربا عن أسفه بهذا الشأن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الخميس: "لو كانت هناك طريقة لإنهاء عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي، لاستفدنا منها فورا. وللأسف نحن لا نرى إمكانية لتغيير قواعد الأمم المتحدة".

إقرأ المزيد

وأضافت أن جهود الإدارة الأمريكية تركز على "عزل روسيا في المنصات الدولية ومحاسبتها" على الأحداث في أوكرانيا.

وكان العضوان في مجلس النواب الأمريكي ستيف كوهين وجو ويلسون قد طرحا على المجلس مشروع قرار يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن لبذل جهود من أجل إبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس