نائبة أمريكية: واشنطن تتجاهل 31 تريليون دولار من ديونها لدى صرفها المساعدات لأوكرانيا

أكدت عضو الكونغرس، مارغوري تايلور غرين، أن واشنطن تتجاهل حجم الديون الأمريكية ولا تفكر بدافعي الضرائب لدى رصد الأموال لأوكرانيا، فيما بلغ الدين الأمريكي 31 تريلون دولار.

وقالت غرين على "تويتر": "يدفع دافعو الضرائب الأمريكيون 1.5 مليار دولار لأوكرانيا كل شهر. وفي الوقت نفسه، تضاف 6.4 مليار دولار يوميا إلى ديوننا البالغة 31 تريليون دولار".

وأضافت: "لا أحد يهتم بدافعي الضرائب الأمريكيين".

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق أن حجم الدين العام الأمريكي وصل إلى مستوى قياسي متجاوزا 31 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ.

المصدر: نوفوستي