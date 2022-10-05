زاخاروفا عن بلوغ الدين الأمريكي مستوى تاريخيا: "دليل على الاستثنائية"

استهزأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من بيانات أمريكية أظهرت بلوغ ديون الحكومة الأمريكية مستوى تاريخيا هو 31 تريليون دولار.

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وقالت المسؤولة الروسية في منشور على قناتها في تطبيق "تلغرام" اليوم الأربعاء: "تجاوز الدين الحكومي للولايات المتحدة 31 تريليون دولار، وهو مؤشر حقيقي على الاستثنائية".

وفي وقت سابق، كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حجم الدين العام الأمريكي وصل إلى مستوى قياسي متجاوزا 31 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ.

واعتبارا من 3 أكتوبر 2021، بلغ دين الولايات المتحدة 31 تريليون دولار و123 مليارا و887 مليونا و781 ألفا و401 دولارا و34 سنتا.، معظم الديون مملوكة لأفراد في حوزتهم أكثر من 24 تريليون دولار، وديون أمريكية لحكومات أجنبية تصل إلى ما يقرب من سبع تريليونات دولار.

المصدر: RT + نوفوستي