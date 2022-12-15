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"أ. ب.": البنتاغون بصدد تكثيف تدريب القوات الأوكرانية

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AP
الدفاع الأمريكية
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أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن وزارة الدفاع تعتزم تكثيف التدريب القتالي للقوات الأوكرانية، واستغلال الشتاء لتدريب وحدات أكبر على مهارات قتالية معقدة.

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وأفادت وكالة "أ ب" بأن قادة عسكريين بارزين ناقشوا على مدار شهور التوسع في ذلك التدريب، مشيرين إلى الحاجة إلى تحسين قدرة الوحدات الأوكرانية على التحرك وتنسيق هجمات في جميع الاتجاهات.

وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة تدرب بالفعل نحو 3100 جندي أوكراني على كيفية استخدام وصيانة أسلحة معينة ومعدات أخرى، منها مدافع "هاوتزر" ومركبات مدرعة ومنظومة الصواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس".

المصدر: أ ب

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