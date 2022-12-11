بوشيلين: القوات المتحالفة تتقدّم على كامل طول خط التماس في مواجهة القوات الإوكرانية

أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات المتحالفة تتقدّم على كامل طول خط التماس.

وقال بوشيلين في رسالة عبر الفيديو اليوم الاثنين: "نرى تقدما لوحداتنا المقاتلة على طول خط التماس بأكمله."

هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد، أنه تم إحباط هجمات للجيش الأوكراني وتم القضاء على نحو 200 جندي وتدمير منصات إطلاق صواريخ.

المصدر: تاس