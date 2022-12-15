قائد قوات كييف يشكو من قصر مدى صواريخ "هيمارس" الأمريكية

اشتكى القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، من أن قواته لا تستطيع إصابة مواقع القوات الروسية بصواريخ "هيمارس" الأمريكية، نظرا لقصر مداها.

وقال زالوجني: "انتشرت القوات الروسية على مسافة لا تستطيع "هيمارس" الوصول إليها وليس لدينا أي شيء مداه أبعد".

ولم تزود الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة أوكرانيا حتى الآن بأسلحة بعيدة المدى تفاديا للتصعيد مع روسيا، وبما يمنع قوات كييف من ضرب الأراضي الروسية.

وقدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا بمليارات الدولارات، بينها أكثر من 30 راجمة صواريخ "هيمارس".

المصدر: نوفوستي