نشر القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، صورة ظهر فيها بسوار نقش عليه الصليب المعقوف شعار النازية، فيما يواصل الغرب تلمييع النازيين في أوكرانيا، ونفي هذه الصفة عنهم.

ويشغل فاليري زالوجني منصب القائد الأعلى للقوات الأوكرانية منذ 27 يوليو 2021، وهو ليس الشخصية النازية الوحيدة التي لا تخفي عقيدتها وانتماءها النازي في نظام كييف.

يذكر أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا حماية سكان جنوب شرق أوكرانيا، ونزع سلاح قوات كييف، واجتثاث النازية في أوكرانيا.

المصدر: لينتا.رو