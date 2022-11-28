الكاميرون.. مصرع 11 شخصا بانهيار أرضي خلال تجمع تكريما لأناس متوفين

لقى 11 شخصا على الأقل حتفهم جراء انهيار أرضي خلال تجمع تكريما لأناس متوفين في حي شعبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وفق ما قال حاكم المنطقة للإذاعة العامة.

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وأوضح ناصري بول بيا، حاكم المنطقة الوسطى حيث تقع ياوندي كبرى مدنها للإذاعة العامة قائلا: "لدينا حتى الآن 11 جثة..عمليات البحث تتواصل لإيجاد جثث أخرى تحت الأرض..كان تجمعا لأناس يريدون بكاء أفراد" من عائلاتهم سبقوهم الى الرحيل. كان بعضهم جالسا تحت خيمة حيث وقع انهيار أرضي في بداية المساء".

وأفادت فرانس برس بأن الشرطة نقلت أربع جثث غطيت بملاءات بيضاء من حي داماس الشعبي عند الطرف الشرقي لياوندي، موضحة أن المئات من السكان كانوا مصدومين، وحاولوا العثور على أقربائهم، فيما كانت فرق الإسعاف تحاول شق طريق لها نحو مكان المأساة.

ونقلت "فرانس برس" عن بعض السكان قولهم إن عائلات عدة كانت موجودة تحت خيم كبيرة نصبت على أرض بور عند قمة هضبة، حين انهارت الأرض تحت قسم من الموجودين.

المصدر: "فرانس برس"