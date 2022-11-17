"ديلي ميل": نتائج قمة العشرين تدل على نهاية الهيمنة الأمريكية

أبدى قراء صحيفة "ديلي ميل"، ردود فعل صاخبة على نشر نتائج قمة مجموعة العشرين وإعلانها الختامي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صياغة الوثيقة النهائية للقمة، لا تخفي الخلافات حول النزاع في أوكرانيا، وإلى أن العبارات المنتقاة بدقة فيها تعكس التوتر الذي ساد خلال الفعالية، فضلا عن معارضة عدد من الدول لمحاولات الولايات المتحدة وحلفائها لعزل روسيا.

وقال القارئ Tiggyressor: "وإليكم الدليل الواضح على ذلك: لم يعد الغرب بقيادة واشنطن يدير العالم. لم تعد هناك هيمنة أمريكية. خمس عشرة دولة جديدة تخطط للانضمام إلى مجموعة بريكس، بينما يحاول جو بايدن التأثير على شي جين بينغ دون جدوى".

واستفسر القارئ Hugha: "ما هي الدول التي رفضت إدانة روسيا؟".

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وجاء الرد من المستخدم Regattapontoon3: "نصف البشرية، إن لم يكن أكثر! الصين والسعودية والمكسيك، وجنوب إفريقيا والهند والبرازيل، وكذلك تركيا ... هل هذا العدد قليل؟ كلهم يواصلون تطوير العلاقات مع روسيا. هذه الدول لا تبدي الاهتمام بهذه النزاع".

وقال sucktheus، إنه "على الرغم من كل تخويف الغرب للعالم وتدخلاته في شؤون الدول الأخرى وتخريبها، إلا أنه يضعف تدريجيا. هذه حقبة الصين والهند. وهذا هو الصحيح لأن حوالي 30% من سكان العالم يقطنون هناك".

وأضاف North Georgia: "بدا جو بايدن في قمة مجموعة العشرين في بالي، مريعا فعلا. كل العجزة في أكثر دور رعاية المسنين سوءا يبدون أفضل منه".

المصدر: نوفوستي