مجموعة العشرين: استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أمر غير مقبول

شددت مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتها في جزيرة بالي الإندونيسية، على أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أمر غير مقبول.

وقالت المجموعة التي تضم أكبر عشرين اقتصادا في العالم، إنه "من الضروري التمسك بالقانون الدولي والنظام متعدد الأطراف، من أجل السلام والاستقرار"، مذكرة أن "ذلك يشمل الدفاع عن جميع الأغراض والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومراعاة قواعد العمل الإنساني الدولي الحقوقي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية في الصراعات المسلحة".

وأكدت أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أمر غير مقبول"، مشيرة إلى أن "الحل السلمي للنزاعات، والجهود المبذولة لحل الأزمات عبر الدبلوماسية والحوار، أمر حيوي المعنى. يجب ألا تكون الحقبة الحالية حقبة حرب".

المصدر: "تاس"