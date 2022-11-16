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قمة مجموعة العشرين: الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي

أخبار العالم

قمة مجموعة العشرين: الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي
AFP
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أعلنت مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتها في إندونيسيا أن "غالبية" الدول الأعضاء فيها "تدين بحزم الحرب في أوكرانيا"، معتبرة أن هذا النزاع "يقوض الاقتصاد العالمي".

وأكدت المجموعة في البيان المشترك أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به".

ورحبت باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي تم توقيعه بوساطة تركيا والأمم المتحدة، مشيرة إلى أهمية استمرار العمل بالاتفاق وتنفيذ بنوده من قبل جميع المعنيين.

وشددت المجموعة على أنها تعتزم "مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 1.5 درجة مئوية"، لافتة إلى أن "البنوك المركزية ستواصل تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب".

المصدر: وكالات

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