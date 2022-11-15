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شولتس في قمة" G20": هناك آراء أخرى حول قضية أوكرانيا إلا أنها لا تحسب

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شولتس في قمة
Globallookpress IMAGOFlorian Gaertnerphotothek
المستشار الألماني أولاف شولتس (صورة أرشيفية)
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اعترف المستشار الألماني أولاف شولتس بالفشل في عزل روسيا عن قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في بالي بإندونيسيا، وفقا لما نقلته وكالة DPA.

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وبحسب الوكالة، فإن ذلك يشير إلى أن هناك دولا في المجموعة "ترفض إدانة" العملية العسكرية الروسية الخاصة. حيث قال شولتس: "بالطبع، هناك آراء أخرى حول قضية أوكرانيا، إلا أنها لا تحسب".

وكان شولتس قد صرح في وقت سابق بأن الغرض من القمة هو "إجراء حوار ومناقشة الخلافات وهو ما من شأنه أن يسهم في تحسين الوضع".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن من خلال كلمته بالفيديو عما أسماه "رؤية مكونة من 10 نقاط لإحلال السلام في أوكرانيا وأوروبا والعالم".

المصدر: RT

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