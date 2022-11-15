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زيلينسكي في G20 يعلن عن "صيغته للسلام" في أوكرانيا من 10 نقاط

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زيلينسكي في G20 يعلن عن
Globallookpress Ukraine Presidency_Keystone Press Agency
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين عن رؤيته لـ 10 خطوات لإحلال السلام في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه زيلينسكي عبر الإنترنت في قمة مجموعة العشرين، أعرب فيه عن رؤيته لخطوات استعادة السلام في أوكرانيا، من خلال خطة تتكون من 10 نقاط.

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وكانت موسكو قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، إلا أن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي. وقد علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريح لزيلينسكي بأنه "لن يكون هناك مينسك-3"، بأن مثل هذه الكلمات تؤكد تماما موقف كييف بشأن عدم الرغبة في التفاوض.

ويقول زيلينسكي: "هناك صيغة أوكرانية للسلام. السلام لأوكرانيا وأوروبا والعالم. وهناك مجموعة من الحلول التي يمكن تنفيذها لضمان السلام حقا. لقد شاركت في قمة مجموعة العشرين، وقدمت مقترحات ملموسة وصادقة لمثل هذه الحلول. أوكرانيا تعرض على دول العالم أن تشارك في صنع السلام معنا".

وفي قناته على تطبيق "تليغرام" كتب زيلينسكي مقترحه المكون من 10 نقاط هي:

  • الإشعاع والسلامة النووية.
  • أمن الغذاء والطاقة.
  • إطلاق سراح جميع السجناء.
  • استعادة وحدة أراضي أوكرانيا.
  • انسحاب القوات الروسية.
  • وقف الأعمال العسكرية.
  • عودة العدالة.
  • الرد على الإبادة البيئية.
  • منع التصعيد.
  • تحديد نهاية الحرب.

وتعقد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا 15-16 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي

 

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