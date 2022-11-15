زيلينسكي يقترح خلال قمة العشرين تبادل الأسرى مع روسيا على قاعدة "الكل مقابل الكل"

اقترح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، صيغة لتبادل الأسرى مع روسيا، وقال إنها يجب أن تتم على قاعدة "الجميع مقابل الجميع".

وقال، في كلمة خاطب بها المشاركين في قمة مجموعة العشرين عبر تقنية الفديو، اليوم الثلاثاء، أن هذه الصيغة يجب أن تشمل أيضا المدنيين الذين ذهبوا إلى الأراضي الروسية، والأطفال الذين تسميهم كييف بـ "النازحين".

وأشار زيلينسكي إلى أن "الوقت قد حان" و"يمكن وقف الصراع".

في الوقت نفسه، حث الدول الأخرى على عدم مطالبة كييف بتقديم "تنازلات أمام الضمير".

واقترح زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين إرسال بعثة للأمم المتحدة إلى منشآت البنية التحتية للطاقة المدمرة في أوكرانيا.

وقال في رسالته المسجلة:"لقد اقترحنا بالفعل إرسال بعثة للأمم المتحدة إلى البنية التحتية الحيوية للطاقة لتقييم الأضرار واحتياجات التعافي، وكذلك لمنع المزيد من تدميرها. نحن بحاجة إلى تسريع إرسال هذه المهمة".

المصدر: وكالات