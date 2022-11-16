برلين: تفاديا للتصعيد الناتو لا يفكر في فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

صرّح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفجانج بوشنر، بأن الحكومة الألمانية وشركاءها في حلف الناتو لا يفكرون كما في السابق، في فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، بسبب خطر التصعيد.

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وقال بوشنر في إفادة لمجلس الوزراء الألماني: "إن فرض منطقة حظر طيران أمر خطير لأنه سيؤدي إلى صراع مباشر بين الناتو وروسيا. ونجمع مع سائر شركائنا في الحلف في رأينا على أننا نريد تجنب مزيد من التصعيد للحرب في أوكرانيا".

كما صرّح المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني بأن السلطات الألمانية تنوي أن تقترح على بولندا مساعدتها في القيام بدوريات في مجالها الجوي بقوات الجيش الألماني.

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، للصحفيين بأنه لا يستبعد احتمال إغلاق المجال الجوي فوق أوكرانيا بعد سقوط الصواريخ في بولندا في 15 نوفمبر، حيث لقي شخصان مصرعهما نتيجة لهذا الحادث.

وبحسب المعلومات الأولية، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية صواريخ مضادة من أجل التصدي لضربات القوات المسلحة الروسية الصاروخية.

وتوصلت وزارة الدفاع في روسيا إثر تحليل الصور من حطام المشهد، إلى استنتاج مفاده أن شظايا الصاروخ الذي سقط بالقرب من بلدة برزيفودوف البولندية هي عبارة عن عناصر من صواريخ "إس – 300" الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني أن الناتو سيجري مشاورات حول حادث الصواريخ في بولندا، إلا أنه أكد أن ذلك لن يكون اجتماعا بناء على المادة 4 من ميثاق الحلف.

المصدر: نوفوستي