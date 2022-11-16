المستشار الألماني يتصل بالرئيس البولندي في أعقاب سقوط صاروخين في بولندا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس للرئيس البولندي أندريه دودا تضامن بلاده، في أعقاب مقتل شخصين إثر حادث سقوط صاروخين في بولندا.

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وكتب المتحدث باسم شولتس في "تويتر": "اتصل المستشار للتو بالرئيس البولندي دودا وأعرب عن تعازيه، وستحقق بولندا عن كثب في ظروف الحادث الذي أدى الى مقتل مواطنين الليلة الماضية..إن ألمانيا تقف إلى جانب بولندا الشريكة لنا في حلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق، أفاد مكتب الرئاسة البولندية، بأن الرئيس البولندي أندريه دودا ونظيره الأميركي جو بايدن، يجريان محادثة هاتفية، بعد تقارير عن سقوط صواريخ روسية في بولندا.

وزعمت إذاعة راديو "ZET" البولندية عن مصادر غير رسمية، مقتل شخصين بسبب صاروخين سقطا داخل أراضي البلاد.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات