البيت الأبيض: بايدن لا يخطط للقاء لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن لا يخطط للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقال سوليفان: "الرئيس ليس لديه خطط للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وغياب الرئيس فلاديمير بوتين لن يؤثر على أجندتنا، بغض النظر عمن سيشغل المقعد من الجانب الروسي".

وأضاف: "يجب أن تسألوا الرئيس بوتين والكرملين لماذا اتخذوا قرار عدم حضور القمة، يبدو أنه هو من اتخذ هذا القرار".

المصدر: نوفوستي