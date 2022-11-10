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البيت الأبيض: بايدن لا يخطط للقاء لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين

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البيت الأبيض: بايدن لا يخطط للقاء لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين
AP Manuel Balce Ceneta
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أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن لا يخطط للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقال سوليفان: "الرئيس ليس لديه خطط للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وغياب الرئيس فلاديمير بوتين لن يؤثر على أجندتنا، بغض النظر عمن سيشغل المقعد من الجانب الروسي".

وأضاف: "يجب أن تسألوا الرئيس بوتين والكرملين لماذا اتخذوا قرار عدم حضور القمة، يبدو أنه هو من اتخذ هذا القرار".

المصدر: نوفوستي

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