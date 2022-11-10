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واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف

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واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف
Sputnik
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صرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أن واشنطن ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي.

وقال سوليفان: "ستعلن الولايات المتحدة اليوم عن حزمة أخرى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، والتي تشمل منظومات دفاع جوي مهمة مثل صواريخ هوك، بالإضافة إلى أربعة أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز أفينجر مزودة بصواريخ ستينغر".

ووفقا لمتحدث باسم البيت الأبيض، ستكون هذه المساعدة "مهمة للغاية" في التصدي للطائرات المسيّرة.

المصدر: نوفوستي

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