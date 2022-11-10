هولندا تخصص 100 مليون يورو لصندوق دعم أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، تخصيص 100 مليون يورو للصندوق الدولي لدعم أوكرانيا لشراء المعدات العسكرية.

ووفقا لبيان الوزارة: "ستخصص هولندا 100 مليون يورو للصندوق الدولي لدعم أوكرانيا، الذي تم إنشاؤه حديثا. وستستخدم هذه الأموال لتمويل المعدات العسكرية لأوكرانيا".

ويذكر أن كلا من بريطانيا والدنمارك والنرويج تشارك في هذه المبادرة.

وفي وقت سابق، أعلنت هولندا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك، تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة، و90 دبابة، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 120 مليون يورو.

المصدر: نوفوستي