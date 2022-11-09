"i24": إسرائيل ستوقع اتفاقا مع قطر لإقامة مكتب دبلوماسي مؤقت بالدوحة خلال المونديال

أفادت قناة i24 news بأن إسرائيل وقطر توصلتا إلى اتفاق لفتح مكتب دبلوماسي مؤقت في الدوحة خلال مباريات كأس العالم 2022، وسيتم التوقيع عليه رسميا خلال الأيام القادمة.

وقالت إن "الاتفاق سيتم توقيعه رسميا خلال الأيام القادمة بعد أشهر من فشل المفاوضات بين إسرائيل وقطر ووسط ضغوطات إيرانية لإحباط المحاولات"، مبينة أنه "بموجب الاتفاق المرتقب مسؤولون من وزارة الخارجية الإسرائيلية سيتواجدون فعليا في قطر لتقديم خدمات قنصلية للإسرائيليين الذين سيزورون الدولة الخليجية لحضور مباريات كأس العالم".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية، درسنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخيارات لتلبية احتياجات الإسرائيليين الذين سيحضرون مباريات كأس العالم-المونديال. في هذه المرحلة لم يتم توقيع أي اتفاق".

وسيحضر الآلاف من مشجعي كرة القدم الإسرائيليين من الحدث الدولي في قطر، والذي سيقام في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وفقا لآخر التقديرات، وهي دولة لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وإسرائيل التي لم تتأهل للبطولة، أعلنت في يونيو عن اتفاق يسمح لمواطنيها، مثل الأجانب الآخرين، بالحصول على تأشيرة دخول إلى قطر عند تقديم دليل على شراء تذكرة المباريات.

المصدر: i24news