مقتل شخصين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المرتبطة بجرائم الحرب الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في قصف أوكراني على الجمهورية خلال اليوم الماضي.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الماضية وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين (بينهما فتاة مراهقة من مواليد عام 2007) في منطقتي كيروفسكي ولينينسكي بمدينة دونيتسك. وأصيب 3 مدنيين بجروح مختلفة في منطقتي لينينسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك".

المصدر: نوفوستي