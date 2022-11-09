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مقتل شخصين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

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مقتل شخصين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
Sputnik
مدينة دونيتسك
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المرتبطة بجرائم الحرب الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في قصف أوكراني على الجمهورية خلال اليوم الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الماضية وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين (بينهما فتاة مراهقة من مواليد عام 2007) في منطقتي كيروفسكي ولينينسكي بمدينة دونيتسك. وأصيب 3 مدنيين بجروح مختلفة في منطقتي لينينسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك".

المصدر: نوفوستي

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