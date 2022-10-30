إطلاق سراح أمريكي أضاع عمره في السجن جزاء جرم لم يرتكبه

أفادت قناة "ABC News" بأنه تم في الولايات المتحدة إطلاق سراح رجل بعد أن أمضى أكثر من 30 عاما في السجن بتهمتي الاغتصاب والقتل، اللتين لم يرتكبهما.

وحكم على موريس هاستينغز بالسجن المؤبد، بدون حق العفو، في ​​عام 1988، في حين كان مكتب المدعي العام يطالب بعقوبة الإعدام بحقه.

وكان جانب الاتهام يؤكد أن هاستينغز هاجم امرأة وأطلق عليها الرصاص في رأسها وترك جثتها في السيارة.

وكان الرجل المدان يصر دائما على براءته، وفي عام 2000 طالب بإجراء اختبار الحمض النووي، لكن المحكمة رفضته. ولم يجر اختبار الحمض النووي إلا في عام 2021، وبعد تحليل نتائجه اتضح أن الجريمة ارتكبها شخص آخر لقي مصرعه في السجن في عام 2020.

وبعد إطلاق سراحه أعلن هاستينغز البالغ من العمر 69 عاما أنه لا يلوم أحدا، ويريد فقط الاستمتاع بالسنوات المتبقية من حياته.

المصدر: وكالات