موسكو تطالب نظام كييف ورعاته الغربيين بالكف عن خطوات تقود العالم لكارثة نووية

طالب نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي في الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف، نظام كييف ورعاته في الغرب بالكف عن الخطوات التي قد تقود العالم إلى كارثة نووية.

وقال فورونتسوف: "نود أن نشير إلى تصريحات زيلينسكي غير المسؤولة في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير الماضي حول ضرورة إعادة النظر في صفة أوكرانيا دولة منزوعة الأسلحة النووية، ومعناها محاولة الحصول على أسلحة نووية والإضرار بنظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف: "بالنظر إلى دعوة كييف الناتو مؤخرا لتوجيه ضربة نووية استباقية لروسيا، فهذا أمر مرفوض على الإطلاق".

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وتابع: "نطالب نظام كييف ورعاته الغربيين بالتوقف عن اتخاذ إجراءات تودي العالم إلى كارثة نووية وتهدد حياة المدنيين الأبرياء".

وأشار إلى أنه من الحماقة بمكان تجاهل التحذيرات الروسية في هذا الصدد، مطالبا بالتحقق من الخطوط الحمراء المرسومة في المجال النووي.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مكالمات هاتفية مع نظرائه في الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا عن قلقه إزاء خطط كييف لتفجير قنبلة قذرة، واتهام الجيش الروسي.

المصدر: تاس