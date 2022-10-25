مسؤول في مجلس الأمن الروسي يدعو "لتطهير أوكرانيا من الشيطانية"

دعا مساعد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي أليكسي بافلوف، إلى "تطهير أوكرانيا من الشيطانية" مشيرا إلى انتماء عدد من المسؤولين الأوكرانيين إلى فرق وأديان غير تقليدية.

وأشار بافلوف في مقال لصحيفة "أرغوميني إي فاكتي" الروسية إلى انتشار الفرق والطوائف الدينية غير التقليدية في أوكرانيا منذ التسعينات من القرن الماضي، وانتماء عدد من المسؤولين الأوكرانيين إليها.

إقرأ المزيد

واستشهد على ذلك بالرئيس الأوكراني المؤقت السابق ألكسندر تورتشينوف، الذي كان قسا في كنيسة "كلمة الحياة" التي تعتبر فرعا لحركة "كنيسة المسيح" التي تتخذ من بوسطن مقرا لها، وكذلك رئيس الوزراء الأسبق أرسيني ياتسينيوك، أحد أتباع كنيسة السيانتولوجيا المحظورة في روسيا، وغيرهما.

وكتب المسؤول الروسي في مقاله: "أعتقد أنه مع استمرار العملية العسكرية الخاصة تزداد أهمية تطهير أوكرانيا من الشيطانية".

المصدر: "أرغوميني إي فاكتي"