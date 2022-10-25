رمضان قديروف: هي حرب عبدة الشيطان ضد المسيحية والإسلام

دعا حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف مواطني إقليم القوقاز إلى التطوع للحرب دفاعا عن القيم والمبادئ ومستقبل المنطقة، ووصف الحرب بأنها حرب عبدة الشيطان ضد المسيحية والإسلام.

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جاء ذلك في تسجيل صوتي له انتشر على تطبيق "تليغرام"، حيث قال: "أنا أدعو جميع الرجال والنساء وخاصة الشيشان والقوقازيين. لماذا لا توجد قوائم انتظار؟ يا أهل القوقاز، أنا لا أفهمكم على الإطلاق. كان يجب أن تكونوا في طليعة المحاربين، لأن القضية تهمنا في المقام الأول. إنه مستقبلنا! فأين تزوغ أبصاركم؟ إنها ليست حربا بين روسيا وأي كيان آخر، وإنما هي حرب بين عبادة الشيطان والمسيحيين والمسلمين. هل يريد رجالكم الزواج من بعضهم البعض؟ أم تريد أن يفعل ذلك أبناؤكم؟ ألا يمكن أن تطلق لفظ الأم والأب؟ أيها القوقازيون، يجب أن يكون هناك المزيد منكم في كل مكان، في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري وفي الوحدات والكتائب.

أين يزوغ نظركم أيها القوقازيون والشيشان؟ أشعر بالخجل من أجلكم. يقاتل كثير من الشيشانيين، لكن تعدادنا قليل، فهناك ما يقرب من مليون و600 ألف منا، يجب أن يكون منهم على الأقل 300-400 ألف، لا أعرف عدد الذكور الذين يمكن إرسالهم إلى الحرب، السن لا يهم. يجب أن تكون هناك طوابير أمام مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري لحماية أسرنا.

ماذا عساك قائل في المنزل؟ ولماذا أنت جالس هناك؟ ماذا ستجيب ابنك حينما يسألك؟ هناك يحمي الرجال قيم الأسرة والدين والدولة، فماذا عنك؟ ولم تجلس في المنزل؟ بماذا ستجيب عليه؟ قاتل الآخرون وماتوا وأنت جالس في المنزل، بم ستجيب؟

يا أيها القوقازيون، إما أن تحلقوا لحاكم، أو تذهبوا لتثبتوا دينكم بالفعل لا بالقول!".

المصدر: تليغرام