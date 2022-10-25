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قديروف ينتقد رد روسيا "الضعيف" على القصف الأوكراني

أخبار روسيا

قديروف ينتقد رد روسيا
Sputnik
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انتقد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف ما وصفه بأنه "رد ضعيف" من الجيش الروسي على القصف الأوكراني لمناطق روسية، لافتا إلى أن "الأعمال القتالية بدأت تجري في أراضينا".

وأعرب قديروف في تسجيل صوتي نشره عبر "تلغرام" عن "عدم ارتياحه" من هذا الوضع وقال: "ردنا في رأيي ضعيف".

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ودعا رئيس الشيشان إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة، "حتى يفهموا أنه لا يمكن حتى التفكير في إطلاق النار في اتجاهنا".

وأشار قديروف إلى أن العملية الخاصة باتت "تجري الآن في أراضي روسيا"، وأضاف أنه غير مرتاح للغاية عن الوضع الحالي، لكن لن يحدث شيئا "أكبر وأسوأ" من ذلك، فإن "أوروبا لم تعد لديها عناصر قوة"، وتساءل ساخرا: "هل سيرسلون مثليي الجنس والمتحولين جنسيا للقتال معنا؟".

وقال: "أتعهد بأننا سندحرهم، سنقضي عيهم بغض النظر عن عدد القوات التي سيرسلونها".

كما وصف قديروف ما يحدث في أوكرانيا بأنه "حرب المسيحيين والمسلمين ضد الشيطانية" ودعا أبناء القوقاز لمشاركة أكثر نشاطا في العملية الخاصة.

وتقوم القوات الأوكرانية بقصف أراضي روسية على أساس شبه يومي، مستهدفة مواقع مدنية، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين

المصدر: RT

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