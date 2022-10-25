موسكو: الناتو يقترب من خطوط المواجهة المباشرة مع روسيا

أكد نائب مدير هيئة الرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية قسطنطين فورونتسوف، أن حلف الناتو بتزويده نظام كييف بالأسلحة، يقترب من خطوط المواجهة المباشرة مع روسيا.

وأضاف فورونتسوف أن دعم نظام كييف وتزويده بالأسلحة، لا يزيد من فرص الصدام المباشر مع روسيا فحسب، بل ويطيل أمد الصراع، ويتسبب في مقتل الكثير من المدنيين.

وصرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن تورط حلف الناتو في أوكرانيا، لن يثني روسيا عن تحقيق أهدافها.

وأكدأمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، خلال اجتماع عقده المجلس في سيفاستوبول، أن حلف الناتو هو من يحارب ضد روسيا فعليا.

وأضاف أن الحلف وتحديدا الولايات المتحدة، أحبطا العديد من فرص التفاوض والوصول إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا.

المصدر: RT