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البنتاغون: الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا أكثر من مليون قذيفة هاوتزر

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البنتاغون: الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا أكثر من مليون قذيفة هاوتزر
Legion-Media Piemags
صورة أرشيفية
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كشفت بيانات للبنتاغون أن الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا أكثر من مليون قذيفة لمدفعيات هاوتزر منذ نهاية فبراير 2022.

وتلقت كييف 903000 قذيفة "أم 795" عيار 155 ملم لمدافع الهاوتزر الأمريكية "أم777"، و3000 صاروخ موجه طويل المدى "أم 982" عيار 155 ملم، و7000 قذيفة مضادة للدبابات RAAMS و180000 قذيفة مدفعية عيار 105 ملم.

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ووصل وزن ذخيرة المدفعية التي زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بها إلى أكثر من 50000 طن.

فيما يتعلق بالمدفعيات، أرسلت الولايات المتحدة 142 مدفع هاوتزر "أم777 ا 2"عيار 155 ملم و36 مدفعية هاوتزر عيار 105 ملم إلى أوكرانيا.

 كما تم تسليم 20 راجمة صواريخ وسيتم تقديم 18 راجمة أخرى عند إنتاجها.

المصدر: إنترفاكس

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