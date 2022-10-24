موسكو: سنعتبر استخدام كييف قنبلة قذرة عملا إرهابيا نوويا

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستعتبر استخدام كييف قنبلة قذرة "عملا إرهابيا نوويا"، إن أقدمت على ذلك.

وجاء ذلك في رسالة نيبينزيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اطلعت عليها وكالة "نوفوستي" الروسية.

وحسب الرسالة، تدعو روسيا الدول الغربية إلى "التأثير على النظام في كييف لتخليه عن خططه للاستفزاز باستخدام القنبلة القذرة"، مشيرة إلى أن "هذه الخطط ستكون لها عواقب وخيمة، وستؤدي إلى خسائر كبيرة بين المدنيين".

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وورد في الرسالة أن موسكو "تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى بذل كل ما بوسعه من أجل منع وقوع هذه الجريمة البشعة".

وأكد نيبينزيا في رسالته أن روسيا لا تخطط لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "قيادة بلادنا ووزارة الدفاع لم تتحدثا عن إمكانية استخدام تلك الأسلحة".

وطلبت روسيا انعقاد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء لإطلاعه على معلومات تؤكد تحضير كييف لاستفزاز باستخدام قنبلة قذرة في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها.

المصدر: نوفوستي