البنتاغون: مستعدون لاستئناف بحث الكثير من القضايا مع روسيا

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية إن خطوط الاتصال مع روسيا لا تزال مفتوحة، وأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مستعد لاستئناف بحث الكثير من القضايا مع روسيا.

وأضاف: "خطوط الاتصال مفتوحة، وبالطبع، الوزير مستعد لإجراء أكبر عدد من المحادثات حسب الضرورة، ليس فقط مع ممثلي روسيا، ولكن أيضا مع شركائنا، وسنبقي خطوط الاتصال مفتوحة".

وذكر البنتاغون سابقا أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث هاتفيا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأزمة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي